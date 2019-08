Saúde pode entrar em greve por tempo indeterminado a partir do dia 3 de setembro

Acabou a paciência. Esse é o recado que o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sintesac) está dando ao governo do estado com a convocação de uma assembleia geral para o próximo dia 3 de setembro.

“Chegamos ao limite, usamos a paciência e fizemos de tudo para sermos ouvidos. Vamos ouvir a categoria sobre a possível deliberação de deflagração de greve em virtude do não atendimento da reivindicação dos sindicatos da saúde pelo pagamento da Etapa Alimentação, da morosidade em se definir o calendário específico para a negociação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Saúde e a proposta de regulamentação do PRÓ SAÚDE”, afirma Adailton Cruz, presidente do Sintesac.

A assembleia está marcada para o próximo dia 3, às 15 horas no auditório do pronto-socorro, onde será apresentado o relatório das negociações e será colocada em pauta a possibilidade de greve geral por tempo indeterminado.