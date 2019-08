Professores e alunos do EJA vão protestar na noite de hoje (21), no Terminal Urbano

Mesmo com a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEE) afirmando que nenhum aluno da modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) vai ficar sem estudar com o agrupamento de turmas da modalidade, vai ter protesto nesta quarta-feira, 21.

Comandando pelos professores que estão sendo demitidos com a justificativa da necessidade da SEE cumprir com o limite de gastos com pessoal estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o protesto está marcado para às 18 horas no Terminal Urbano no centro de Rio Branco.

“São alunos, mediadores e professores. O que queremos é que nossa voz seja ouvida. Isso é inaceitável e vamos fazer um grande protesto”, afirma um dos organizadores que prefere não se identificar.