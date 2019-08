PRF prende homem na BR-364 com 680 pacotes de cigarros estrangeiros no veículo

Foi apreendida ainda uma motosserra que estava no interior do automóvel.

Na noite da última terça-feira (20), durante serviço de ronda, na BR-364, no km 119, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu ordem de parada a um motorista, mas o homem não atendeu a determinação dos policiais e empreendeu fuga com o veículo pelo acesso ao bairro Cidade do Povo.

Os policiais realizaram acompanhamento tático no intuito de abordar o automóvel, momento em que o condutor realizou manobras arriscadas e bruscas, colocou em risco a vida de pedestres e demais condutores, perdeu o controle do automóvel, e um dos pneus estourou. O motorista abandonou o veículo e correu pela mata densa e escura; os PRF’s também entraram na vegetação, porém não conseguiram localizar o fugitivo. O outro homem, passageiro, foi detido pelos policiais e dentro do automóvel foram encontrados 680 pacotes de cigarros importados sem nota fiscal. No interior do veículo, também havia uma motosserra sem documentação.

Diante dos fatos, o homem, o veículo e toda a mercadoria apreendida foram levados à Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco (AC) para os trâmites legais.

Texto e Foto: Assessoria da PRF