Prefeitura de Acrelândia convoca aprovados em processo seletivo simplificado da saúde

A Prefeitura de Acrelândia publicou nesta quarta-feira, 21, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de convocação N° (14/2019) dos classificados no processo seletivo simplificado (001/2019) para contratação por tempo determinado para suprir a necessidade da rede municipal de saúde.

Os convocados deverão se apresentar na sede do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Acrelândia, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data desta publicação no DOE.

Confira a lista: