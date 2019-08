Prefeitura assina ordem de serviço para reforço da iluminação pública

O senador Márcio Bittar (MDB) parece ter definitivamente alinhado seu discurso ao do presidente Jair Bolsonaro (PSL): nesta terça-feira (20), em Plenário, que o Brasil é o país que mais preserva suas florestas originárias e questionou as contradições de países europeus que desmataram suas florestas nativas e agora “pretendem ensinar” aos brasileiros sobre preservação e cuidados com o meio ambiente.

“Não há um só país da Europa Ocidental que possa dar lições ecológicas ao Brasil. Contra fatos, de fato, não há argumento. Dois terços do território nacional são dedicados à preservação e à proteção do meio ambiente. Apenas 30% de suas terras se destinam ao uso agropecuário. Estima-se que a Europa Ocidental tenha — e aí, sim, cabe a palavra — devastado 99,7% de suas florestas originais”, disse o acreano, criticando duramente o caminho adotado por aqueles países. “O ambientalismo pregado por esses governos virou uma seita baseada em hipóteses pseudocientíficas. Tudo é feito em nome do combate a um aquecimento global antropogênico, feito pelo homem, já amplamente refutado”, disse.

O presidente da República tem atacado duramente os países europeus, especialmente os financiadores do Fundo Amazônia, alegando ingerência no Brasil.