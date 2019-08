Jenilson, o comedor de sapo

A Prefeitura de Porto Acre, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira, 21, abriu processo seletivo simplificado Nº (004/2019), para a contratação temporária de bolsistas do Programa Asas da Florestania Infantil para atuar em áreas rurais de difícil acesso do município.

Serão apenas (oito) vagas para bolsistas acrescida do Cadastro de Reserva (CR) para atuar como Agentes Educacionais podendo surgir durante o período letivo a necessidade de chamar os candidatos que estejam no (CR).

A carga horária semanal será de 30 (trinta) horas semanais de atividades. A jornada será de 06 horas diárias, podendo ser executadas entre as 07 horas e 17 horas. O valor da remuneração será correspondente a 95% do salário mínimo vigente R$ (998.00)

As inscrições ocorrerão no período da manhã das 08h00min e 11h00min e no período da tarde das 14h00min e 17h00min, de 23 a 26 do mês de agosto.

O candidato interessado deverá procurar a Secretaria Municipal de Educação do Município para preencher o formulário de inscrição, e, no ato da inscrição, entregar cópia dos documentos pessoais (Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física – CPF, Comprovante de Endereço) e comprovante de escolarização (Diploma de Ensino Médio ou declaração de que está cursando o Asas da Florestania Médio).

O processo seletivo será feito por meio de uma entrevista escrita que será realizada pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo, no Centro de Cultura e Florestania, Rodovia AC 10, km 57, Porto Acre (AC) no horário das 8:30 às 11:30 horas, no dia 26 de Agosto.

Quem pode concorrer? O candidato que atender aos seguintes requisitos: Ter o Ensino Médio completo com diploma fornecido por instituição de ensino reconhecida MEC. Expressar-se oralmente com clareza, escrever com clareza e objetividade; ser responsável, criativo, ter capacidade de interação com as pessoas, ser de preferência, da comunidade em que as crianças serão atendidas, e ter formação mínima do Ensino médio Completo.

Para mais informações, acesse: http://diario.ac.gov.br