Instituto Federal do Acre realiza etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica

Mais uma fase da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) vai ser realizada no Acre. No dia 28 de agosto, estudantes de escolas públicas e privadas de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá, se reúnem para participar da etapa estadual da OBR 2019. O evento está sendo realizado pelo Instituto Federal do Acre (Ifac), que é a instituição-sede da OBR no Estado.

Atualmente, a OBR é a maior olimpíada de robótica da América Latina.

De acordo com o coordenador da OBR no Acre, professor Willian Maia, o evento será realizado em Rio Branco, no Via Verde Shopping, a partir das 09h10. A expectativa, segundo ele, é de que cerca de 150 estudantes e mais de 20 tutores de equipes, participem da competição. “Esta fase é classificatória e as equipes vencedoras vão garantir vaga para a etapa nacional, que deve acontecer no Rio Grande do Sul, em outubro”.

As equipes de estudantes deverão construir e programar robôs para passar por circuitos com diversos obstáculos. As áreas de trânsito dos robôs, denominadas arenas, simulam ambientes de resgate. Ao todo, serão realizadas três etapas, sendo que cada uma delas ocorre em um circuito diferente.

Esta é a segunda vez que acontece a OBR no Acre.

Com informações da assessoria do IFAC