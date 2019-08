Governo vai fazer aeródromos nas cidades de difícil acesso

O governo do Estado, por meio da secretaria de Infraestrutura (Seinfra), vai fazer pistas de pouso de concreto e mais longas nas cidades isolada do Estado: Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Santa Rosa do Purus.

Os recursos, R$ 50 milhões, o governo busca junto ao Banco Mundial.

A informação foi confirmada pelo secretário Thiago Caetano em entrevista na TV Acre.

Caetano destaca que, de concreto, as pistas terão grande durabilidade. “Serão as únicas do Acre feitas dessa forma”, destacou o secretário.

A logística de construção requer atenção especial. Todo o material de construção, como brita, pedra e cimento, só poderá ser transportado para as 4 cidades, pelos rios da região, no inverno Amazônico e as obras deverão começar no verão do próximo ano. Nesta época do ano, com o baixo volume das águas, não há condições de navegabilidade nos mananciais acreanos para o transporte do material de construção.