Governo diz que homicídios caíram mais de 35% no Acre em 2019

Diretores do Conselho Regional de Medicina do Acre e da Comissão da Advocacia Trabalhista, iniciaram esta semana um debate sobre a falta de peritos na área médica. Durante reunião nesta segunda-feira (19) , representantes da comissão apresentaram as principais dificuldades que a categoria tem enfrentado na Justiça do Trabalho por conta da deficiência de médicos peritos. O encontro foi mediado pela Associação Acreana de Médicos Peritos, representada pelo seu presidente, Edson Chaves.

A presidente da Comissão Trabalhista, Myrian Pinheiro, falou sobre a baixa adesão dos médicos junto à Justiça do Trabalho. Segundo ela, a reunião foi um primeiro passo para que mais médicos participem das demandas trabalhistas. “Temos muitas demandas, muitas perícias a serem realizadas e poucos médicos cadastrados junto à Justiça do Trabalho. Vamos montar uma estratégia para, junto com o Tribunal, podermos amenizar essas dificuldades”, disse Myrian.

Com informações da assessoria do CRM