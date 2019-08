Gladson recebe Minoru no Palácio Rio Branco e sinaliza apoio em 2020

Enquanto o deputado José Bestene sinalizava na tribuna da Assembleia Legislativa em lançar o seu nome para a disputa da prefeitura de Rio Branco, o governador Gladson Cameli (Progressistas) recebeu na manhã desta quarta-feira, 21, o ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Minoru Kinpara, para conversar sobre política e a sucessão municipal de 2020. Mas últimas pesquisas de intenções de voto, Kinpara aparece liderando a preferência do eleitorado na capital.

O encontro ocorreu no Palácio Rio Branco e foi intermediado entre o vice-governador Major Rocha (PSDB). Cameli teria pedido que Rocha levasse Minoru para a prosa política.

Ao ac24horas, Minoru afirmou que o governador sinalizou com apoio a sua candidatura. “Ele me convidou e disse se eu saísse candidato ele estaria junto conosco nessa disputa. Foi uma reunião informal muito boa, promissora”, disse o professor que destacou que tudo indica que se filiará ao PSDB e que aguarda apenas o momento mais propicio.

Já Major Rocha afirmou que durante o encontro reforçou seu apoio a Cameli e hipotecou esforços para a reeleição do mesmo. ” Eu falei para o Gladson que se ele for candidato a reeleição vai contar com o meu apoio. Caso seja candidato ao senado, também terá. A ideia é o Minoru se junte ao nosso grupo pelo bem de Rio Branco e do Acre”, disse o vice entusiasmado com a reunião.

Cameli confirmou a reportagem que existe sim a possibilidade de apoiar Minoru, independente se ele está ou não em seu partido, mas não entrou em detalhes da prosa.