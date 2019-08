Dupla assalta motociclista e abandona moto na BR-364 ; PRF é acionada e recupera veículo

Com o tema “Segurança Pública na Fronteira”, a Câmara de Vereadores de Brasiléia realizará nesta sexta-feira, 23, audiência pública para discutir a situação de insegurança causada pelo crescimento da criminalidade na região.

O evento ocorrerá no Centro Cultural Sebastião Dantas, a partir das 9 horas da manhã, e pretende contar com a participação de autoridades representativas dos poderes executivo, legislativo e judiciário, representantes civis, militares e eclesiásticos, e outros órgãos ligados ao tema nas esferas estadual e federal.

De acordo com o assessor de comunicação da Câmara, Fernando Oliveira, estão confirmadas as presenças do Tribunal de Justiça do Acre, Exército Brasileiro, Polícia Federal e Assembleia Legislativa. Também confirmaram presença os prefeitos de Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, assim como as respectivas Câmaras de Vereadores desses municípios. Até o fechamento desta reportagem não havia ocorrido ainda a confirmação da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O assessor afirmou que existe a possibilidade de o vice-governador Major Rocha representar o Palácio Rio Branco no evento.

O presidente da Câmara de Brasiléia, Rogério Pontes de Souza (MDB), justificou a convocação da audiência pública nos recentes casos de violência ocorridos na região de fronteira, como assaltos, roubos de veículos, tráfico de drogas e latrocínios.

“As dificuldades de combate à criminalidade na região fronteiriça entre Brasil, Bolívia e Peru têm deixado a população em pânico devido a falta de segurança”, diz um trecho do convite oficial do evento, assinado pelo vereador.

A audiência pública na fronteira nasceu de um requerimento apresentado pelo vereador Mário Jorge Fiescal, também do MDB. O pedido foi motivado por reivindicações da população em face do crescimento da violência na região de fronteira nos últimos meses, com a ocorrência de diversos crimes, entre os quais alguns roubos seguidos de morte nas zonas rurais de Brasiléia e Epitaciolândia.

No dia 14 de julho passado, o colono Raimundo Nonato Pessoa, de 55 anos, o Mundico, foi vítima de latrocínio dentro de sua propriedade, localizada na BR-317, sentido a Assis Brasil. Na mesma data, a polícia registrou o desaparecimento do mototaxista boliviano com naturalidade brasileira, Pablo Costa Progênio, de 35 anos, cujo corpo em decomposição foi encontrado dias depois na zona rural de Epitaciolândia. Segundo foi apurado pela polícia, ele foi morto por um caseiro após atender ao chamado de uma corrida para a propriedade onde o acusado trabalhava.