Com consumo crescente no Brasil, produção de açaí triplica no Acre

Desde que começou o verão amazônico, a prefeitura de Brasiléia vem fazendo contínuos investimentos em obras de infraestrutura nas zonas urbana e rural no município. Limpeza e abertura de ruas, tapa buracos, desobstrução de bueiros, roçagens nos bairros e trabalhos de revitalização de praças e parques.

No bairro Alberto Castro, a rua José Tomé de Castro já recebeu recapeamento asfáltico e instalação da rede de esgoto. As obras foram resultado de emenda parlamentar destinadas pelo ex-deputado federal Léo de Brito, que também atenderá outras ruas do município.

Umas das moradoras do bairro, Maria Cleide, explicou a situação em que se encontrava a via pública e comemorou o benefício.

“Estava cheia de buracos, dificultando a trafegabilidade. Agora vai melhorar muito, principalmente para os alunos que usam o transporte escolar, que tinha dificuldade para passar por esta rua”.

Os serviços já chegaram também à rua Olegário França, uma das mais movimentadas da cidade. Outro ponto importante beneficiado com as obras foi o trevo da entrada do bairro Leonardo Barbosa, destruído pela enchente do rio Acre, no ano de 2015.

Nesse mês de agosto, as obras seguem avançando na intitulada Operação Verão, que também chega a várias localidades do interior.

Na zona rural, o programa Ramais do Acre, do governo do Estado, está levando melhorias como abaulamento, limpeza e piçarramento de estradas vicinais. O vice-prefeito Carlinhos do Pelado, que também responde pela Secretaria de Obras, destacou o esforço da gestão para atender as demandas do município.

“Temos que dividir nossos maquinários para atender a zona rural e zona urbana. Nossas equipes não param, trabalhando na melhoria de pontos críticos, recuperação de ponte e construção de bueiros. Brasiléia vive um momento de grandes obras, justamente pela atenção, carinho e compromisso que a prefeita Fernanda Hassem tem pelo nosso município”, afirmou.

Com informações do portal da prefeitura de Brasiléia.