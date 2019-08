Câmara de Vereadores inaugura primeira exposição artística na atual legislatura

O livro “Zoneamento Edafoclimático para o cultivo de café canéfora (Coffea canephora) no Acre”, produzido pela Embrapa, em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), mostra quais regiões do Acre reúne as melhores condições para produção de café.

Detalhadamente, a obra aborda as características gerais da cafeicultura no Acre, o padrão tecnológico e produtividade dos cultivos no Estado, condições locais de clima e solo para a cultura e aspectos de mercado. Além disso, informa sobre as áreas aptas para a cultura, com recomendações de cultivo, considerando requisitos essenciais para o desenvolvimento dos plantios.

A publicação poderá ser fonte de informação para produtores rurais, técnicos, extensionistas, pesquisadores, estudantes universitários e gestores de instituições de apoio e fomento à produção.

Foram avaliados 291 tipos de solos e condições gerais. Os resultados revelaram a existência de solos com aptidão para a cultura nas cinco regionais acreanas, com predominância de áreas preferenciais no Baixo Acre.