Bestene revela crise familiar com Alysson e diz que o povo vai julgar Gladson por mudanças na saúde

O deputado José Bestene (Progressistas) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 21, para desabafar acerca dos últimos acontecimentos que ocorreram na pasta da saúde. Demonstrando certo descontentamento, o parlamentar afirmou que não “manda na Saúde”, como alguns setores da imprensa propagava.

“Com relação a mudança na Fundação, a gente sente que tinha muitos setores da saúde que funcionava, que recebia elogio de todas as parte, do hospital que voltou a fazer os transplantes, voltou a fazer as cirurgias eletivas, sem filas. Agora, o motivo eu não sei. Eu acho quem deve colocar isso para a população é próprio governador Gladson Cameli”, argumentou o deputado demonstrando certa contrariedade em relação a decisão.

O parlamentar revelou que “nunca mandou na saúde”. “Por diversas vezes eu fui a imprensa dizer que a indicação do Alysson para a saúde foi pessoal [do governador] que foi pessoal também a demissão dele. Ele foi o único que saiu da saúde e muitos que andavam do lado do Alysson não falaram a verdade, já sabia que ia haver mudança, pois essa secretária já estava no Estado há dias andando no Pronto-Socorro e circulando na UPA e não tiveram a coragem de participar isso. Eu confesso que eu estou há mais de 90 dias que não falo com o Alysson, que é um problema muito sério”, disse.

Bestene destacou que as mudanças ocorridas na saúde serão esperadas que deem certo, mas se não dê certo, que a população julgue daqui a 3 ou 4 anos e defendeu o seu afilhado político Lúcio Brasil. “O que vai acontecer com o Lúcio , um buco maxilo de excelência, que vai fazer as pessoas sorrirem. Ele vai voltar tranquilamente para a função dele como profissional que tem feito tantas pessoas sorrirem. As vezes eu leio assim as colunas, algumas pessoas com maldade sobre a militarização da saúde”, afirmou o deputado destacando que o Acre tem grande profissionais para gerir a saúde.

Citando deputado Roberto Duarte, pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo MDB, Bestene diz que estuda a possibilidade de se lançar a candidato a prefeito também pelo Progressistas. “Se fala muito nessa questão de 2020, eu tô repensando isso e colocar meu nome para o partido apreciar. A gente conhecimento da capital, tem conhecimento de gerir porque não?”, questionou.