Bestene desperta a fúria de Gladson

Governador diz que quem faz politicagem na Saúde está perdendo tempo e demonstra descontentamento com deputado

O governador Gladson Cameli resolveu desabafar na tarde desta quarta-feira, 21, Após as últimas movimentações políticas em torno da exoneração do odontólogo Lúcio Brasil da direção da Fundação Hospital do Acre. Ao ac24horas, ele demonstrou insatisfação com o ato praticado por servidores que protestaram contra a demissão do gestor.

“Eles estão perdendo tempo deles em fazer isso e essa estratégia do Lúcio Brasil de fazer esse tipo de coisa não dá certo. Enquanto isso a população pagando um preço por está precisando de atendimento hospitalar e um monte de coisa e eles com essas politicagens”, disse o governador, dando a entender que não compactua com as ações.

Questionado sobre a reação do deputado José Bestene, responsável pela indicação de Lúcio, que demonstrou contrariedade com ato do governo, Gladson disse que não pode basear sua gestão da saúde se A, B ou C se chatear.

“Infelizmente eu não posso me basear sobre quando envolve saúde com chateação de A, de B ou de C. Eu tô precisando resolver para ontem essa questão da saúde com a diminuição de filas. Tô dando oportunidade para todos, inclusive eu entreguei a saúde na mão dele [Bestene] a indicação de todos, de todas as pessoas dele. Agora o que eu não posso é compactuar com certos tipos de politicagens de quererem politizar a saúde quando envolve vidas”, afirmou.

A declaração de Cameli se confronta com as declarações de Bestene, que nesta quarta-feira, 21, na Tribuna da Aleac, voltou a reafirmar que a indicação de seu sobrinho, Alisson Bestene, não era sua, mas sim pessoal do próprio governador.

Informado que Bestene cogita ser candidato a prefeito de Rio Branco pelo progressistas, Cameli preferiu ficar em silêncio sobre a questão já que na manhã desta quarta-feira, 21, convidou o ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara para uma reunião no Palácio Rio Branco e hipotecou apoio a sua candidatura a prefeito da capital em 2020 com base “no atual contexto político”.