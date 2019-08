App criado pelo Ministério Público ajuda denunciar falta de acessibilidade no Acre

A Prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD), foi alvo de investigação pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) por possíveis atos de ilegalidades e irregularidades apontadas em Relatório Preliminar de Análise Técnica. A abertura do processo foi publicada na edição do Diário Oficial do TCE desta quarta-feira (21).

Na publicação, o Tribunal informa que realizou uma inspeção na Prefeitura de Tarauacá e verificou a existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) envolvendo o processo de convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado de Nº (01/2019).

Marilete Vitorino recebeu um prazo de 15 (quinze) dias para apresentar razões e justificativas. O TCE adverte a gestora que “não sendo oferecida defesa, a parte citada sujeitar-se aos efeitos da revelia nos termos do artigo 48, §3º, da LCE nº 38/93”.