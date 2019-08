Prefeitura de Epitaciolândia leva exames de ultrassonografia a comunidade do interior

No último fim de semana, a comunidade do Rubicon, no interior do município de Epitaciolândia, recebeu um atendimento médico incomum até mesmo para a grande maioria das cidades acreanas, a partir do setor público de saúde: exames de ultrassonografia.

A ação foi resultado de um atendimento itinerante deslocado até a localidade rural situada nos limites do município com os vizinhos Xapuri e Brasiléia. Foram realizadas 109 consultas médicas, com o fornecimento dos medicamentos receitados, e 60 exames de ultrassonografias, além de exames de glicemia, preventivos para o câncer de colo de útero, aferição de pressão arterial e vacinações.

A secretária de Saúde do município, Terezinha Ribeiro Flores, enfatizou a qualidade e a inovação dos serviços oferecidos.

“Estamos inovando. Somos o único município do Acre que está trazendo para comunidade rural exames de ultrassonografia, e isso é um avanço para nossa saúde.”

Moradores como a dona Raimunda Soares, e o professor José Fernandes, que atua na comunidade, destacaram a importância da ação municipal.

“É muito bom poder contar com os serviços oferecidos pela prefeitura, pois assim pude consultar minha neta e recebi todas as medicações gratuitamente, sem precisar me deslocar até a cidade”, disse a moradora.

“Para nós é muito difícil ir até a cidade em busca de atendimento médico. A prefeitura trazendo esse benefício até nós, ajuda muito. Por isso quero parabenizar o prefeito Tião Flores e toda sua equipe pelo brilhante trabalho”, agradeceu o professor.”

De acordo com a prefeitura, o programa de atendimento itinerante é realizado desde o ano de 2017. A Secretaria Municipal de Saúde tem garantido o funcionamento de uma farmácia básica com 190 itens disponíveis mais os medicamentos de uso controlado.

Em 2019, o município de Epitaciolândia já bateu a meta de investimentos em saúde estipulada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 15% da arrecadação, segundo a secretária Terezinha Flores.

“Estamos trabalhando arduamente para garantir o melhor para nossa população. Tivemos muitos avanços por entender que a saúde é meta principal para melhorar a qualidade de vida de nossa gente.”

Parte dos recursos investidos pelo município de Epitaciolândia em saúde são destinados também ao TFD – Tratamento Fora do Domicílio, especialmente para ao pacientes da área de nefrologia que necessitam fazer sessões de hemodiálise na capital.