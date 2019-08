“Operação Verão” realiza obras na cidade e interior de Brasiléia

O SESI no Acre deu mais um importante passo rumo à excelência de suas instalações. Isso porque, foi assinado, na tarde da última quinta-feira, 15, a ordem de serviço para o início das obras do novo Centro de Promoção da Saúde do SESI, em Rio Branco. Com investimentos de cerca de R$ 4,4 milhões, as intervenções contemplam a construção de uma academia, reforma da piscina semiolímpica, remodelamento de uma piscina terapêutica, salas de consultórios, duas salas comerciais, lanchonete, entre outras estruturas, divididas em dois pisos.

No ato de assinatura da ordem de serviço, o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, acompanhado de diretores, coordenadores e executivos da FIEAC e de presidentes de sindicatos industriais, explicou que trata-se de uma obra de extrema importância em vários aspectos.

“É uma obra que representa autossuficiência para o SESI. Nossa gestão tem feito um esforço grande para melhorar as instalações físicas de todas as nossas instituições. Estamos quase concluindo as obras de modernização da Escola SENAI, no bairro Cadeia Velha, e também realizamos melhorias no Instituto SENAI de Tecnologia, no Distrito Industrial. Tudo isso é feito com o propósito de atender com excelência nossos clientes”, ressaltou José Adriano.

O presidente enfatizou ainda que, somente neste ano, com os valores que serão destinados ao Centro de Promoção da Saúde do SESI, o Sistema FIEAC investirá, somente em obras, cerca de R$ 15 milhões. “Isso resulta na geração de mais de 200 empregos diretos e 600 indiretos, movimentando toda a cadeia da construção civil e, consequentemente, contribuindo para aquecer a economia do nosso Estado”, assinalou.

A Construtora Manuella será a responsável pela execução das obras do Centro de Promoção da Saúde do SESI. O proprietário da empresa, José Sarto Bessa, detalha que o prazo para a entrega das intervenções é de seis meses. “Faremos toda parte de instalação elétrica e hidráulica, hidro sanitária, piso, pintura, fachada de vidro, reforma e remodelagem das piscinas, bem como a pavimentação interna e externa dos dois pisos da obra, com prazo de execução de 180 dias. Ou seja, devemos entregar a obra em fevereiro de 2020”, finalizou Sarto.

Estiveram presentes no ato de assinatura da ordem de serviço os diretores da FIEAC João Paulo Pereira, Afonso Boaventura, Pasqualim Martini, Márcio Agiolfi e Augusto Nepomucena, além do diretor de Operações, Jorge Luiz Vila Nova.