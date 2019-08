Mailza Gomes agradece Bolsonaro por receber Conservatório Musical do Juruá no Palácio

A senadora Mailza Gomes (Progressistas- Acre) agradeceu o presidente Jair Bolsonaro por receber o Conservatório Musical do Juruá, na manhã desta terça-feira, 20, no Palácio do Planalto. As crianças e adolescentes fazem parte do projeto Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em parceria com o Exército Brasileiro. Participaram do evento a procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, o promotor de Justiça, Dr. Iverson Bueno, ministros, o senador Sérgio Petecão e os deputados federais, Vanda Milani, Manuel Marcos, Alan Rick Miranda e Jesus Sérgio.

A senadora Mailza Gomes, responsável por conseguir a agenda com o presidente Bolsonaro, destacou a importância de incentivar e apoiar a cultura. “Eles percorreram mais de três mil e oitocentos quilômetros de ônibus, quatro dias de viagem, para chegar até aqui. E hoje realizamos esse sonho das crianças cantarem para o presidente da República. Desde que assisti uma apresentação deles em Cruzeiro fiquei encantada. Quando soube que eles se apresentariam em Brasília, me disponibilizei a ajudar para que eles cantassem para o presidente Bolsonaro. É muito gratificante ver esses jovens e crianças tocar. Esse projeto incentiva outras crianças a lutar e a acreditarem em seu sonho. O Acre e o Brasil podem contar com meu apoio à música ”, destacou.

Bastante emocionado, Bolsonaro enfatizou que a dedicação dos jovens é um exemplo a ser seguido e disse que o trabalho do grupo ajuda a mudar o Brasil. “Vendo pessoas como vocês nos estimula a busca cada vez mais a fazer a coisa certa. O futuro de vocês está na mão de vocês. Tenho certeza que esse é um grande exemplo para nós. O Brasil reconhece todo esse talento de vocês”, destacou o presidente.

Em Brasília, senadora Mailza levou o grupo para uma visita guiada para conhecer a história do Senado e da Câmara.Na capital federal, o grupo ainda se apresenta em vários órgãos: Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional do Ministério Público.