Inscrições para expositores na ExpoJuruá encerram nesta terça-feira (20)

Você deseja trabalhar na ExpoJuruá pra tirar aquela renda extra no final do mês? Então corra, pois as inscrições para quem deseja expor seus produtos na maior feira do Juruá encerram nesta terça-feira (20). A feira começa dia 29 de agosto, na Avenida Mâncio Lima.

Os interessados devem procurar a sede do Sebrae para fazer a inscrição.

O Gerente do Sebrae, Jairo Negreiros, disse que aguarda a equipe de Rio Branco e para definir as etapas finais da feira. “convido todos os expositores para a inscrição a expor seus produtos juntamente com a equipe”.

Jairo ressaltou que a feira trará novidades neste ano. A boa nova foi até anunciada pelo governador do Acre, Gladson Cameli, ao falar da ExpoJuruá/2019.

“Aguardem que é coisa boa”, disse Gladson ao se referir também as inovações tecnológicas da ExpoAcre, em Rio Branco, na qual o robô do Sebrae foi o grande atrativo de público.

Com informações do Jurua em Tempo