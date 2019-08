Inscrições para curso básico de libras são prorrogadas até sexta-feira; são 50 vagas

O Centro de Apoio ao Surdo (CAS) e a Universidade Federal do Acre (UFAC) prorrogaram às inscrições para o curso básico de Libras até a próxima sexta-feira, 23.

O curso é destinado para estudantes de graduação. As inscrições estão sendo realizadas no bloco Irmã Giovana Ginelli, na coordenação de Letras: Libras, das 8h às 11h, no campus-sede.

São ofertadas 50 vagas. O curso tem carga horária de 120 horas e ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, no campus-sede da Ufac. As aulas começam dia 26 de agosto e terminam dia 18 de novembro.

Os interessados devem levar RG e comprovante de matrícula da instituição em que estudam (original e cópia).