Frank Aguiar será atração principal do Festival do Abacaxi, em Tarauacá

Chegando a pesar até 15 quilos, Tarauacá se consagra nacionalmente como “A Terra do Abacaxi Grande e da Mulher Bonita”. Tanto que a prefeitura de Tarauacá irá realizar mais um grande Festival do Abacaxi.

O evento que está em sua 7ª Edição, e terá como grande atração musical o cantor Frank Aguiar, que irá se apresentar no domingo, dia 29 de setembro. O Festival do Abacaxi já entrou pro calendário oficial do município e anualmente reúne milhares de pessoas vindas de todo o Acre numa das festas mais populares do Estado.

Neste ano, o Festival do Abacaxi contará com atrações musicais da região, além de pratos típicos e outras guloseimas feitas a partir do fruto.

O Festival do Abacaxi nasceu com o intuito de promover e fortalecer a cultura do abacaxi no município, e também de festejar junto aos produtores e toda a população os recordes de safra.