Esquema de imigrantes ilegais nos EUA passava pelo Acre

O ar do Acre começou a semana em níveis críticos de poluição por conta das queimadas. De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, até às 9h desta segunda-feira (19) , o ar apresentava valores variando de 15 a 120 (µg/m³). “Nos municípios que compõem o Oeste e Leste apresentam de Moderada a Crítico (Grupo de Risco) condições. Para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o limite é de 25 µg/m3 para partículas de até 2,5 µm/m2”, diz o boletim da Unidade de Situação Hidrometeorológica da Sema. µm/m3 é o símbolo para micrômetro por metro cúbico.

O modelo utilizado indica que 84.441 toneladas de monóxido de carbono (CO) foram emitidas por queimadas e fontes de queimadas urbano/industriais no Acre no dia 18.

A medição e divulgação da qualidade do ar é mais uma ação do Governo do Acre no enfrentamento às queimadas visando a melhoria da condição ambiental no Estado.