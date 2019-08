Encceja 2019: o que você precisa saber antes do exame

As provas serão aplicadas em 25 de agosto.

Quem deseja adquirir a certificação do ensino fundamental ou médio precisa estar atento a algumas informações básicas sobre o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019. De forma gratuita e voluntária, podem participar jovens e adultos que moram no Brasil ou no exterior, inclusive pessoas privadas de liberdade. O exame é destinado a brasileiros que não concluíram os ensinos em idade adequada.

As provas serão aplicadas em 25 de agosto. A avaliação ocorre no período da manhã e à tarde, em todos os estados e no Distrito Federal, nos municípios indicados no edital. Neste ano, mais de 2 milhões de pessoas estão inscritas, um aumento de 75% em relação à edição de 2018, que contou com 1.695.607 inscritos. Ainda dá tempo de se informar e saber tudo sobre o Exame. Confira:

Como saber o local de provas do Encceja 2019?

A consulta ao local de provas do Encceja deve ser feita pela Página do Participante. A consulta é individual, ou seja, cada candidato (a) precisa fazer login no sistema, usando seu CPF e a senha escolhida no ato da inscrição.

Quando acontecem as provas?

O Encceja Nacional 2019 acontece no dia 25 de agosto. Já as provas do Encceja Exterior – para brasileiros que moram fora do país – serão aplicadas em 15 de setembro. Por fim, o Encceja PPL – versão para pessoas privadas de liberdade tanto no Brasil quanto no exterior – acontece nos dias 8 e 9 de outubro.

Como funciona a pontuação das provas?

Cada prova tem pontuação de 0 a 200 pontos, sendo que a média necessária para aprovação é de 100 pontos. A redação funciona com a mesma proposta: a nota vai de 0 a 10 e, para ser aprovado, precisa tirar no mínimo 5.

Quando saem os resultados?

Ainda não há uma data oficial para a divulgação dos resultados das provas, mas cada nível de ensino tem um cronograma específico.

Agência Educa Mais Brasil