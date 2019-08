Prefeitura de Sena Madureira celebra ampla produção de caju anão

O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim, junto a Secretaria de Produção do município, em parceria com a produtora rural Rosaria Moreira Mandrotti, esposa do empresário Paulo Sérgio, da Marca V5, comemora a realização de um experimento intitulado Avaliação Agronômica e Adaptabilidade de clones de caju anão precoce.

Cerca de 20 hectares do fruto foram plantados no Ramal Cacirian, situado no quilômetro 15 da BR-364, no mês de novembro de 2017 e agora a prefeitura colhe, literalmente, os frutos desse trabalho. Alguns clones produzidos no Ceará (maior produtor de caju do Brasil) foram semeados em Sena.

Mazinho comemora o sucesso da produção. “Começamos a colher os frutos do que fora plantado no início de nossa gestão, com a parceria entre a prefeitura a Secretaria de Produção e os produtores de nossa cidade. Tínhamos o sonho de fazer um grande plantio de cajueiro anão e plantamos 6 mil pés do fruto em mais de 23 hectares de terra. Queremos plantar ainda mais e usar pelo menos 200 hectares no plantio de frutas para beneficiar a economia de Sena Madureira”, garante.

O projeto é acompanhado pelo Engenheiro Agrônomo Cristhyan Carcia, Dr. em Fitotecnia. Segundo ele, “o projeto tem como objetivo verificar quais dos clones irão apresentar maior produtividade e resistência a pragas e doenças na região do Purus”, explica.

Os resultados alcançados com a plantação indicam que dois dos clones testados estão se desenvolvendo acima da expectativa e já se encontram na 2° safra de produção. “Aos 10 meses de plantio já tivemos uma produção significativa, o que chamou atenção de alguns produtores”, diz o engenheiro agrônomo.

Agora, a expectativa é que a partir da 5° safra da plantação de caju anão, o produtor tenha uma produtividade de uma tonelada de castanha e nove toneladas de polpa por hectare, com uma renda de R$ 17.500 em média.

Alguns produtores interessados com o novo projeto participaram do Dia de Campo, realizado em 2018 pelo secretário de Desenvolvimento Rural do município, Cirleudo Alencar.