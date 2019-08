Aleac instala CPI dos Consignados a pedido de Gonzaga

Essa semana a Assembleia Legislativa instala a CPI dos Consignados. A proposta é do 1º secretário da Mesa Diretora, deputados Luís Gonzaga (PSDB). O objetivo é investigar uma saída para resolver o problema dos juros extorsivos que comprometem a vida e o futuro dos funcionários, já que se tornou impagável com tanta renovação. É a tal “bola de neve” quando se paga juros sobre juros. O empréstimo nunca é pago alimentando o sistema que causa a inadimplência.

Servidores públicos, aposentados e pensionistas é quem recorrem espontaneamente aos bancos para empréstimos consignados. Porém, como o governo do Estado e a própria Assembleia Legislativa são os maiores clientes terão capacidade também de buscar uma saída para resolver o impasse. O grande problema é que a maioria dos servidores e cargos em comissão do Legislativo, por exemplo, estão atolados em dívidas. Alguns bancos até suspenderam novas formas de refinanciar a dívida que só cresce. A CPI será importante para, no mínimo, vai trazer luz sobre a questão que parece tão obscura.

. Confronto aberto!

. O PSDB e o MDB em Plácido de Castro entraram em rota de colisão por conta das eleições do ano que vem.

. A disputa entre o prefeito Gedeon Barros (tucano) e o ex-vereador José Tavares (MDB) já está desenhada no papel e nas ruas.

. A população está literalmente se dividindo!

. O Progressista deve lançar na cidade Márcio Pereira, filho do ex-prefeito Luís Pereira, que administrou o município por várias vezes; aliás um bom nome!

. O presidente do PT, Cesário Braga, também afirmou que o partido terá candidato a altura da disputa!

. Para o prefeito Gedeon, quando mais cabra mais cabrito!

. O confronto entre tucanos e emedebistas também se estende para a capital, o embate será entre Minou Kinpara e Roberto Duarte.

. PSDB e MDB brigam para ter Marfisa Petecão, mulher do senador Sérgio Petecão (PSD) como vice na chapa.

. Não há nome melhor para reforçar uma chapa majoritária na capital do que ter Marfisa, o prestígio do senador Sérgio Petecão está em alta.

. O dos Rocha, também!

. Nos últimos confrontos com a Polícia os “cidadãos infratores”, estão perdendo todas; ao que parece, o vento começou a mudar.

. O deputado Jenilson Leite (PSB) apresenta hoje projeto de lei que pode solucionar o grave problema da repartição do ICMS, que pode quebrar as prefeituras se não for resolvido.

. As prefeituras de Acrelândia e Epitaciolândia foram reclamar o percentual que recebiam (muito bom por sinal) e estão correndo o risco de perder tudo.

. Pois é, quem tudo quer, tudo perde!

. O deputado federal Alan Rick (DEM) é o parlamentar que mais luta para ver resolvida a situação dos médicos brasileiros formados no exterior.

. Engana-se redondamente quem pensa que as faculdades de países latinos (nossos vizinhos) não são boas.

. Na Bolívia tem uma faculdade de medicina fundada a mais de 200 anos pelos espanhóis; em Lima (Peru) também.

. É uma medicina curativa, agressiva, invasiva e não preventiva.

. Alguém ainda duvida de que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSB), tem um parafuso apertado demais na cachola?!

. Resolveu fazer guerra ambiental contra a Alemanha, Noruega e a França!

. “Nós “derruba” a floresta, mas vocês matam as baleias”.

. Pode ser o início da 3º guerra mundial, o problema é que eles têm bombas atômicas e nós não!

. Só Deus na causa!

. A crise está braba, aguda.

. “Bicuda” como diz o Sílvio Martinello!

. Todos os dias encontro pessoas que estão passando fome, comendo muito mal, tristes, deprimidas e angustiadas.

. E não é morador de rua!

. Não faço coro do “Lula Livre”, mas de um julgamento justo. Porém, no governo dele não se via tanto carro velho dando prego nas ruas da cidade, nem gente de pneu furado a cada esquina e outros passando fome.

. A miséria está se espalhando, o país empobrecendo!

. O fato da economia do Brasil ter ido muito bem no governo do Lula e no primeiro da Dilma não isenta o PT dos erros cometidos, da corrupção praticada.

. Era para ser diferente!

. Chegamos a crescer mais de 10%, se igualando a China!

. Esse mês o PIB foi negativo (- 0,13%), ou seja, recessão técnica!

. O nome disso é pobreza, miséria e ruína, mais fome e violência!

. Quem ganhou o governo tem que parar de reclamar do passado e apontar soluções para o futuro.

. Bom dia!