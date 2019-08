Acre julga oito casos de feminicídio, na 14ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Cerca de 50 moradores do Ramal Adauto Frota fecharam a BR-364 na manhã desta terça-feira, 20, nas proximidades do aeroporto, em Rio Branco, para reivindicar melhorias na infraestrutura do local. A manifestação iniciou por volta das 6 horas e ocorreu no quilometro 148 da estrada.

A interdição, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi total por aproximadamente 300 metros.

Durante o manifesto, os moradores do ramal exigiram pavimentação e saneamento básico. Segundo a polícia, o protesto foi pacífico e por volta das 7h40, um representante do governo do estado foi ao local e iniciou as tratativas com os moradores. Pouco mais das 8 da manhã desta terça a BR foi liberada pelos manifestantes.