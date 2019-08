Abertura da Expoacre Juruá acontece no dia 29 com hasteamento das bandeiras

O artista visual Wagner Santiago, ex-participante do BBB lamentou nesta terça-feira, 20, o ocorrido na noite de ontem, onde um ciclista de 38 anos acabou atropelado por ele numa rotatória do bairro Aviário, em Rio Branco. “(…) Me sinto na obrigação de esclarecer os fatos publicamente”, escreveu numa nota de esclarecimento.

Santiago disse que estava sozinho no veículo no momento em que um ciclista avançou na contramão e se chocou contra ele. “Parei e prestei o socorro necessário, inclusive, também tive o auxílio de pessoas que passavam pelo local”.

O fato de ter ficado nervoso como divulgado através de vídeos nas redes sociais, se deu pela situação, e por não se sentir confortável diante da “atitude de quem parou apenas para publicizar o acidente”, declarou. “Deixo claro que respeito o trabalho da imprensa, tanto que fiz questão de falar com jornalistas que foram ao local em um momento mais adequado”, comentou Wagner.

Ele ressalta que ligou para a polícia para registrar o ocorrido e que sua maior preocupação foi com o estado de saúde do ciclista. “Não pude acompanhá-lo até o Pronto Socorro como gostaria, pois tive de ficar até o final da perícia. Mas, logo que foi possível, estive pessoalmente no hospital prestando apoio e me colocando à disposição do ciclista que, felizmente, foi examinado pelos médicos e recebeu alta”, finalizou.