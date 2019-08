Videomaker do ac24horas mostra como é o famoso racha de som em Rio Branco

A acadêmica do curso de Direito da Unama, Caroline da Silva Brilhante, 22 anos, entrou em contato com a equipe do ac24horas denunciando o que ela chama de negligência da faculdade com os estudantes da primeira turma do curso de Direito, da Unama no Acre. A faculdade fica localizada no Via Verde Shopping.

Caroline Brilhante relata que, desde junho deste ano, os acadêmicos do curso de Direito estão enfrentando problemas para pagar as parcelas da faculdade. Caroline alega que toda vez que tentou obter os boletos para o pagamento, a faculdade afirma que vai abrir um chamado e promete encaminhar os boletos referentes as parcelas, mas não é o que acontece realmente, segundo ela.

Para Caroline, falta compromisso por parte da universidade em gerar os boletos. Ela explica que os acadêmicos deveriam pagar um valor promocional de R$ 529,00, por aluno, se pago até o dia 5 de cada mês. Devido o problema, os alunos estão sendo obrigados a pagar o valor integral de R$ 1.100,00 devido a impossibilidade do pagamento até o 5º dia do mês.

A estudante relata ainda outra negligência por parte da instituição: professores não teriam lançado as notas (N1 e N2) no portal, o que implicou na obrigatoriedade de fazerem as provas finais.

“Estamos até agora sem saber nossas notas, isso é um absurdo! Já estamos cansados de promessas, acreditamos nessa instituição quando efetuamos nossa matrícula e, agora, enfrentamos essas dificuldades absurdas, e o pior sem nenhuma solução por parte da Unama”.

A reportagem do ac24horas entrou em contato com a Unama para ouvir a versão da instituição de ensino. Em contato com atendente, que pediu para não ser identificada, relatou o seguinte: “Vocês podem fazer a matéria, no momento não haverá nenhum tipo de posicionamento. Conversei com o responsável e ele disse que futuramente vai entrar em contato e estará levando o posicionamento à imprensa”.