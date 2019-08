Tá frio? Tá quente? Tá embaçado

Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que não sabe direito como vai o clima, porque depois das 22h vem aquele friozinho que vai até a madrugada, de manhã o braseiro acende e o tempo todo é fumaça pra todo lado.

Os especialistas ainda não denominaram nossa nova realidade, mas se assemelha ao futuro deserto amazônico, a permanecer esse derruba/queima atual.

É, meu amigo, o negócio não tá fácil pra ninguém, mas piora para quem tem as crises das ites – sinusite, artrite e afins – alergias e asmáticos. E não reclame, porque se reclamar é pior.

Antes de ir embora um aviso a quem desacostumou do sistema: o dia oficial de tocar fogo na pátria-amada é sete de setembro. Ou seja, o que é ruim ainda vai piorar. É muito.

Que Deus nos ajude a sair desse “inferno” de verão!!

Equipe da Corrente do Bem, um projeto que nasceu no coração da Ludmila Emboaba, passou o final de semana atendendo e prestando atendimento a crianças e adultos do Projeto Família da Base Jocum Rio Branco

Umidade

E seguimos na pegada da baixa umidade. A previsão hoje é que fique abaixo dos 30%. A dica a tarde é evitar muitos esforços, hidratação oral e umidificador ligado, principalmente para quem tem crianças e idosos em casa.

Luiz Henrique, na foto com a mãe Dani Carlos, é o aniversariante do dia e comemorou do jeito que mais gosta: jogando futebol com os amigos

Presença

Diretores da GM estarão em Rio Branco nesta quarta-feira,21, para participar da entrega de um prêmio nacional à concessionária Sabenauto.

Laura, filha da digital influencer e empresária Juliana Vellegas ganhou uma bela festa de aniversário no sábado e já demonstra nas fotos que tem a pegada da mãe para boas fotos

Pop

Padre Massimo comemorou seus 50 anos de vida missionária com missa e churrasco na Cidade do Povo, onde vem atuando na paróquia local.

Vagno Di Paula fez aniversário na semana passada e ganhou muitos cumprimentos dos amigos. Te desejo saúde e sorte sempre, querido!