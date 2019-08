Ramais e pontes tiram comunidades do isolamento entre Epitaciolândia e Xapuri

A prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado, 17, a segunda edição do programa Saúde Itinerante 2019. Desta vez, atendeu a comunidade na região Capivara II, situada às margens do Rio Purus – que dá acesso ao ramal do quilômetro 20 na estrada que liga Sena a Manoel Urbano. Lá, foram atendidas mais de 150 pessoas de diversas comunidades vizinhas, do alto e baixo Purus.

De acordo com a coordenadora do Programa Saúde Itinerante, Sintia Souza, várias comunidades vizinhas receberam atendimentos odontológicos, médicos, distribuição de medicamentos, vacinação para crianças, adultos e idosos, testes rápidos, fizeram atualização do cadastro do Bolsa Família, curativos, agendamento de consultas para eletrocardiograma, ultrassom e Projeto Coruja (oftalmologista).

Os atendimentos ocorreram na Igreja Batista Hermon. Para o secretário Municipal de Saúde, Daniel Herculano, o programa reflete a importância que o prefeito Mazinho Serafim tema dado às comunidades da zona rural do município. “Levar todos esses atendimentos para essa comunidade, já pela terceira vez nesta gestão, significa o compromisso que temos com essas pessoas, de que a saúde de Sena Madureira é para cidadão. Entendemos que todos têm direito a saúde de qualidade”, afirma o secretário.

Segundo o Pastor Alércio Brito, que representou a comunidade Capivara II, o trabalho realizado pela prefeitura atende as pessoas mais carentes da cidade. “É importante destacar que esse trabalho leva em conta a carência das pessoas, aquelas que têm dificuldade de se deslocar ate a cidade para buscar atendimento e isso tem favorecido e melhorado a vida desses moradores”.

A profissional de saúde Dr. Leidaiane Oliveira foi uma das dezenas que participaram da ação. Para ela, “foi uma satisfação muito grande ajudar a comunidade. É gratificante ter uma equipe tão boa e atendemos todos os pacientes que buscaram atendimento com um bom acolhimento”, declarou.

Fora atendidos moradores, além do Capivara II, residentes do Val Paraíso, Mirador, Cachoeirinha, São Jorge, Gleber São Jorge, Piedade e Vale do Amanhecer. Seu Raimundo Mendes é morador da comunidade Cachoeirinha e agradeceu a ação da prefeitura no local.

“Só temos que agradecer a assistência que estamos recebendo. Para mim é de grande valor ter essas consultas. Hoje temos o privilégio de ter essas consultas médicas na região, então agradeço as pessoas que se esforçaram para chegar aqui e ao próprio prefeito Mazinho”, disse o morador.

Também estiveram presentes, além do secretário Daniel Herculano, médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os vereadores Tom Cabeleireiro, Ney Areal e Adevaldo Rodrigues (O Boa Idea), representando a Câmera de Vereadores do município.