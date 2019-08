Rádio Difusora completa 75 anos de fundação com grande festa

A publicação do Decreto de Nº 1.378, que organiza a Comissão do concurso público para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rio Branco (SEME), fez com que professores classificados no cadastro de reserva do concurso público regido pelo edital n. 01/2016 para o cargo de Professor da Educação Infantil Pré-Escola – zona urbana se manifestassem na manhã desta segunda-feira, 19, em frente a prefeitura de Rio Branco.

Ocorre que professores, atualmente na posição de provisórios, querem que a prefeitura obedeça o edital regido em 2016. Segundo eles, basta que a prefeita Socorro Neri tenha um pouco de boa vontade para resolver a situação.

“A prefeitura ignorou o edital. Não regularizaram o cadastro de reserva. Lutamos há mais de dois anos em prol desse concurso para que nos tornássemos efetivas. Hoje somos provisórias e não fizeram nem nosso cadastro de reserva. Não tem necessidade de um novo concurso”, desabafou uma das professoras.

O vereador Marcos Luz (MDB) acompanhou o manifesto. Os profissionais alegam que o edital garantia que quem atingisse mais de 50% da prova ficaria no cadastro de reserva, coisa que segundo eles não ocorreu.

Após o manifesto, os professores entraram em reunião com a prefeita. De acordo com a gestora municipal, a Justiça pode resolver a questão. A prefeitura já inicia o procedimento administrativo para escolha da empresa responsável pela execução do novo certame.