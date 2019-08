Prefeitura de Feijó convoca aprovados na 1ª fase de Processo Seletivo

A Prefeitura de Mâncio Lima, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (19), a convocação dos candidatos aprovados no concurso público (01/2019), para cargo provisório do município.

Os aprovados deverão comparecer à Gerência da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, situado na Rua Antonio Sobral, nº 2570, Centro (Alameda das Águas), Mâncio Lima – AC, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando a partir da data desta publicação, no horário das 07:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 17:00, para apresentação e entrega de documentos.

Abaixo, a relação dos candidatos aprovados: