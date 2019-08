Mais de 20 vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda, em Rio Branco

O deputado estadual Nenem Almeida (SD) passou o final de semana envolvido com a eleição para a presidência da Associação de Moradores da Cadeia Velha, na Capital. Estava apoiando a reeleição do atual presidente Tarcísio Gomes, que acabou vencendo a disputa com mais de 50% de votos a mais que o seu oponente.

A Cadeia Velha é o bairro onde Nenem Almeida nasceu e foi criado. “Tenho uma ligação forte com os moradores e sempre trabalhei para que possam receber os benefícios do poder público. Agora, como deputado, tenho me empenhado tanto junto à prefeitura quanto ao Governo do Estado para a solução dos problemas sociais da região. A eleição do Tarcísio facilita para seguirmos batalhando conjuntamente pelas melhorias da Cadeia Velha,” afirmou o parlamentar.

Por outro lado, o presidente reeleito agradeceu o empenho do deputado Nenem. “O Nenem é um grande parceiro nosso. Tem se empenhado para nos ajudar nas demandas que surgem. Vamos continuar o nosso trabalho para que os moradores da Cadeia Velha possam ter mais segurança e acesso aos serviços públicos. Apesar dos problemas aqui é um dos melhores lugares para se viver em Rio Branco e vamos ajudar a melhorar ainda mais,” disse Tarcísio.