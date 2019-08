Mais de 180 servidores da Prefeitura de Rio Branco são promovidos

A presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Acre, Idinilza Rocha, confirmou para 20 de setembro de 2019, em Rio Branco, a realização da 5ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa.

Em entrevista ao Jornal da 3ª Idade, Idinilza informou que o secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Antônio Fernandes Toninho Costa, estará presente na conferência do Acre. Costa deverá representar a ministra Damares Alves, titular da Pasta.

“Eu acredito que de maneira geral os problemas dos idosos sejam os mesmos em todo o Brasil. Claro que existem particularidades. Aqui nós tivemos que fazer um grande trabalho com os conselhos municipais que estavam desarticulados. Eu sou vice-presidente também do Conselho Municipal de Rio Branco, assumi esse compromisso pela vontade de ajudar a fazer andar. Temos um grande problema no Estado com o Disk 100, porque recebemos a denúncia e quando vamos averiguar junto ao CRAS o serviço está sem Internet e a gente não consegue trabalhar. Falta infraestrutura para fazer a fiscalização necessária, mas o que acredito que seja a maior falta é uma política eficaz. Não adianta ter várias políticas, nem tentar mudar as coisas só para criar novas, como a gente vê no Brasil de hoje. Temos que trabalhar com o que já temos e fazer as coisas realmente acontecerem”, disse ela.