Em vídeo, Jorge diz que que “está acumulando energia” para “consertar muita coisa”

O ex-senador Jorge Viana esteve neste domingo, 18, na casa do ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, para tomar café e conversar sobre o atual momento da política nacional e acreana. O encontro entre os petistas foi registrado nas redes sociais.

“Ontem, domingão, fiz uma visita ao Marcus Alexandre. Reencontrei a Dona Tânia, vi o viveiro da @giceliaviana e abracei o Gael. Eu e o MA sempre nos encontramos, conversarmos e dividimos nossas preocupações sobre esses tempos difíceis que atravessamos. Sabemos que está tudo difícil e complicado, mas vai passar! Acreditem! Não percamos a fé e a esperança. Dessa vez o papo e o cafezinho foi na casa dele. #amigo #família #vida #riobranco #acre @marcusalexandre”, postou Viana em suas redes sociais.

Além do registro da visita, o que chamou a atenção foram as falas de Jorge Viana, dando a entender que o seu grupo político deve retornar as disputas eleitorais em breve. “Eu vim fazer uma visita ao Marcus e conversar sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país e no nosso Estado e aqui na nossa cidade. Eu tô muito preocupado com tudo. Claro que agora a gente tá fora, mas isso não significa que a gente tá muito preocupado e pensando em como a gente pode ajudar, mesmo não ocupando cargo”, disse o petista.

Em outro trecho do vídeo, Jorge diz que que “está acumulando energia, força, se Deus quiser, com a capacidade e conhecimento que a gente tem, a gente ainda vai encontrar um jeito de poder ajuda de novo e quem sabe até consertar muita coisa, que eu não quer ser prepotente e arrogante, mas o mais importante é ter essa amizade, essa disposição de procurar ajudar para que o mundo seja melhor, que a sociedade seja melhor, que essa destruição do meio ambiente, o fumaceiro em Rio Branco, que o desemprego, que essas coisas ruins, e principalmente a violência, fiquem para trás. Mas acho que isso vai demorar um pouco, mas não vamos perder a fé e a esperança não”, disse o ex-parlamentar.

