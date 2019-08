Inscrição para concurso público do Ifac de Sena Madureira encerra nesta segunda

O concurso para professor substituto na unidade de Sena Madureira do Instituto Federal do Acre (Ifac), tem inscrições abertas até esta segunda-feira (19). Os interessado devem comparecer no endereço da Sala da Coordenação de Gestão de Pessoas do Ifac na rua Francisca Souza da Silva, nº 190, bairro Getúlio Nunes Sampaio, em Sena Madureira. O concurso oferece uma vaga para professor substituto de química com salário que pode chegar a R$ 5.786,68. Não há taxa de inscrição.

O edital está disponível no Diário Oficial da União