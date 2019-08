Convênio com a FAB garante melhoria em pistas de pouso de municípios do Juruá

No último dia 15 de agosto, a cúpula da Aeronáutica e do Ministério da Infraestrutura assinaram aditivo ao Termo de Execução Descentralizada que viabiliza mais investimentos em aeroportos da Região Amazônica, entre eles os de Marechal Thaumaturgo e Tarauacá. O TED, cujo valor total passa a ser de R$ 170.875.243,36, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), é voltado para execução de projetos, obras e aquisição de equipamentos, beneficiando atualmente 24 aeroportos regionais do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso e Pará. As obras serão realizadas pela Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) da FAB.

No Amapá o município atendido é Oiapoque; no Amazonas: Barcelos, Boca do Acre, Carauari, Coari, Eirunepé, Estirão do Equador, Humaitá, Iauaretê, Lábrea, Manicoré, Maraã, Parintins. Mato Grosso: Juína, Matupá, São Felix do Araguaia. Pará: Breves, Paragominas, Itaituba, Redenção, Conceição do Araguaia e Oriximi.