Consumidores rurais têm até outubro para atualizar cadastro com a Energisa

A Prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), publicou nesta segunda-feira 19, o Decreto de Nº 1.378, que irá compor a Comissão organizadora do concurso público para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rio Branco (SEME).

A comissão organizadora tem as atribuições de definir os quantitativos de vagas de acordo com a necessidade,

iniciar o procedimento administrativo para escolha da empresa responsável pela execução do certame, fornecer todos os dados e informações precisas à empresa contratada, para que a mesma possa elaborar o edital para a abertura do referido concurso, e ainda auxiliar na promoção e divulgação do processo seletivo, analisar e propor a aprovação e/ou alterações de editais, comunicados, instruções, critérios, procedimentos, cronogramas, programa de provas.

Compete a Comissão solicitar junto à Chefe Executivo Municipal todos os recursos de materiais, humanos e financeiros necessários ao objetivo deste Decreto, como também se encarregar da organização do local onde serão realizadas as provas.

Os trabalhos conferidos a Comissão Organizadora deverão ser concluídos no prazo máximo de três meses.