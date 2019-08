Boa Conversa: revelado nos campos de pelada em Rio Branco, Artur de Oliveira ganhou o mundo

O presidente do PT no Acre, Cesário Campelo Braga, afirmou ao ac24horas que desde que assumiu a direção do partido no Estado não foi procurado pelo marqueteiro David Sento-Sé e que nem o procurou. A afirmação vem após as declarações do sócio-proprietário da Cia de Selva, empresa que nos últimos 20 anos controlou a verba de mídia nos governos da Frente Popular, nas redes sociais citando que a sigla e os políticos que não pagaram as dívidas da última campanha eleitoral, em 2018, em que o PT foi derrotado e o grupo de Gladson Cameli se sagrou vitorioso.

Usando do seu bom humor peculiar, o baiano Sento-Sé afirmou que parou de tomar o whisky Jack Daniels por não ter recebido pelo serviços prestados ao PT. “Parei de tomar Jack Daniels por culpa do PT. Marcus Alexandre e Ney Amorim me fazem beber Ypioca agora”, postou o publicitário.

Em resposta, Cesário confirma de que da fato o partido deve ao marqueteiro. “Desde que assumi a direção do PT não fui procurado por ele, nem tão pouco o procurei. Tem [dívida], só não vou saber precisar agorinha o valor, e nem com qual empresa dele é, mas ela está devidamente registrada junto ao TRE”, explicou.

Questionado sobre o que ele achava das declarações de Sento-Sé, Braga afirmou que ele tem direito de expressar o sentimento dele como melhor lhe aprove. “Não me acho no direito de julgar a declaração dele”, resumiu.