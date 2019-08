Pai de Santo Germano Marino recolhe cama box da rua para ajudar ‘filhos’ necessitados

Eram esperados pelos menos 2 mil pessoas no Complexo do SESI. No entanto, o Dia Nacional da Construção Social (DNCS) no Acre contou com pouco mais de 700 visitantes, entre trabalhadores e seus familiares, número este muito inferior às edições dos anos anteriores. O fato se deve, de acordo com análise do presidente da FIEAC, José Adriano, deve-se ao atual cenário de paralização do setor.

Ao todo, foram realizados pouco mais de 2 mil atendimentos, com maior ênfase à área de saúde, especialmente odontologia. “Fizemos o nosso melhor para receber e atender a todos que viessem, como sempre fizemos. Temos convicção de que nossa parte foi bem feita”, observou João César Dotto, superintendente do SESI.

Para o presidente do Sinduscon, Carlos Afonso Cipriano, a realização do Dia Nacional da Construção Social reafirma o compromisso do setor da construção não só com o desenvolvimento econômico do País, mas, principalmente, com o desenvolvimento social e a consequente melhoria das condições de vida da população brasileira, promovendo a cidadania. “É um dia solidário com o objetivo de incentivar o voluntariado a se envolver em ações de responsabilidade social, funcionários, parceiros e os próprios empresários”, diz.

Ao todo, foram 12 parceiros voluntários (nenhuma indústria do ramo), distribuídos para atender e oferecer ao público serviços de consultas médicas (clínico geral e pediatria), odontologia, esporte e lazer (brinquedos infláveis, pula-pula, jogos de mesa), cortes de cabelo, penteado e maquiagem, vacinas, testes rápidos para doenças como hepatite, aids e sífilis, distribuição de lanches, campanha de doação de sangue, entre outros. Com o tema “O mundo está mudando, e você?”, o DNCS foi realizado durante toda a manhã deste sábado, 17 de agosto, até às 13h.

A expectativa agora é pela retomada das obras e que o setor possa voltar a empregar possibilitando que a próxima edição, em 2020, possam ser beneficiados mais trabalhadores e seus familiares.