Familiares buscam por menor desaparecido em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli prometeu uma surpresa para a ExpoJuruá, que começa no dia 29 de agosto na Avenida Mâncio Lima. “Aguardem que é coisa boa”, disse Gladson se referindo também as inovações tecnológicas demonstradas na ExpoAcre, em Rio Branco, onde o robô do Sebrae foi a grande atração de público.

Já no ano que vem, segundo Gladson, a ExpoJuruá será realizada na semana do aniversário de Cruzeiro do Sul, em 28 de setembro, no Estádio Arena do Juruá com duração de uma semana.

Rodovia AC-405

Sobre a AC-405, a Estrada do Aeroporto, que vai até Rodrigues Alves, o governador disse que será feito um tapa buracos, ” que não vai adiantar muito. Temos retirar o asfalto de vários trechos e refazer tudo aquilo para ficar bom. Foi meio tio Orleir Cameli que fez o último serviço bom naquela estrada”.