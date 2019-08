Estudante é escolhida Garota Verão 2019 do Festival de Tarauacá

A estudante Lenilda Farias, de 25 anos, foi escolhida como Garota Verão 2019 na 7ª edição do Festival de Praia realizado no município de Tarauacá na tarde deste domingo, 18. Segundo a organização, mais de 8 mil pessoas pessoas compareceram ao evento em que cinco garotas disputaram o título de mais bela da Terra do Abacaxi.

No local foi montada uma estrutura com palco de shows, banheiros, espaço para futebol e Volleybol e com com apoio de salva-vidas, bombeiros e a Polícia Militar. Áreas demarcadas para banhistas foram disponibilizadas, além de estacionamento específico e amplo. Barracas comercializaram bebidas e comidas típicas da região.

Confira as fotos disponibilizadas pela Assessoria da Prefeitura de Tarauacá: