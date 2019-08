Criança que estava desaparecida é encontrada em Cruzeiro do Sul

Um homem identificado como “Lorinho” foi morto a tiros na noite deste sábado, 17, na ladeira do Doda, no bairro João Alves. Ele foi executado com três disparos de arma de fogo.

Existem duas versões para o caso e nenhuma confirmada ainda pela autoridades policiais do município.

A primeira é que “Lorinho” estaria sendo ameaçado de morte e estava escondido na casa de uma parente, quando foi encontrado e assassinado.

Outra versão é de uma moradora da localidade. A mulher cita que uma criança passou correndo e dizendo que o pai dela iria matar a mãe. Ela chegou a ver um homem fugir correndo e em seguida “Lorinho” foi encontrado já morto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e atestou o óbito do homem que foi levado ao Instituto Médico Legal da cidade.