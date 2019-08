Um político acima de qualquer suspeita

O ex-senador Nabor Junior (foto no dia da posse, com Iolanda Fleming de vice), uma das figuras mais respeitáveis da política acreana, ícone do MDB, lançará no dia 4 de setembro em Tarauacá e, dia 6 em Rio Branco, um livro com a sua biografia retratando todas as etapas nas quais viveu ao longo de sua vitoriosa carreira de 40 anos de mandatos, como deputado estadual, deputado federal, senador e governador do Acre. Nabor é um daqueles políticos que se pode dizer sem temor algum de errar ser um cidadão acima de qualquer suspeita. A sua vitória mais emblemática aconteceu na eleição de 1982 ao governo, como candidato azarão do MDB, quando venceu o favorito Jorge Kalume (ARENA). E mais emblemático ainda foi o fato de que sua vitória se cristalizou no maior reduto político do adversário, Cruzeiro do Sul. Nabor nunca teve grupo, sempre esteve acima de todos e, exatamente, por isso conseguia ser o pólo agregador de todas as correntes do MDB, das quais se destacavam o grupo do deputado federal Geraldo Fleming, o grupo do deputado federal Ruy Lino, o grupo dos Melos e a Tendência Popular, do Aluízio Bezerra. Nabor é um exemplo para os mais jovens, não se conhece contra ele nenhuma denúncia de desvios financeiros durante a sua administração. Entrou limpo e saiu limpo do governo. E quem acompanhou sua trajetória sabe que jamais se desviou da conduta ética e moral. Nestes tempos bicudos de Lava Jato é bom ressaltar isso.

REVIVENDO A HISTÓRIA

A vitória do MDB no Juruá tem nome: Geraldo Pereira Maia. A convenção para a escolha do candidato da ARENA acabou empatada, entre Nosser de Almeida e Jorge Kalume. Kalume foi escolhido por ser mais velho. Isso desgostou o poderoso grupo do Geraldo, que levou todo o seu pessoal no Juruá a apoiar Nabor Junior. Maia saiu candidato e foi o mais votado do MDB. Foi o responsável principal pela vitória de Nabor no Juruá e da eleição para o governo.

MANIFESTO DO MESQUITA

O ex-governador Geraldo Mesquita, que queria o Nosser de candidato ao governo, também se rebelou contra a candidatura Kalume. Lançou um manifesto, assinado por ele, pelo médico Mário Maia (se elegeu senador nesta eleição), e outros, pedindo aos amigos votos no Nabor.

VITÓRIA ESMAGADORA

Neste contexto é bom também lembrar que o governador na época era o Joaquim Macedo, cujo candidato ao governo era o Nosser Almeida. Macedo, não quis apoiar Kalume, não só cruzou os braços, mas nos bastidores trabalhou a favor da candidatura do Nabor Junior.

PARA A POSTERIDADE

Era secretário de Comunicação do governo Macedo o jornalista Eduardo Mansour. Eu era o Coordenador de Comunicação. Na semana anterior à votação o Dadinho, amigo que está em outro plano, me chamou no gabinete e disse: “calados, vamos todos votar no Nabor Junior”.

VITÓRIA COMEMORADA

Lembro do dia seguinte da eleição. Vou subindo as escadarias do Palácio Rio Branco e encontro com o chefe do gabinete civil, Elias Mansour, e este me deu um abraço, e comovido, disse: “vencemos!”. Elias foi um dos articuladores políticos mais inteligentes que conheci.

DASABAFO COM SENTIDO

O desabafo do professor Elias Mansour tinha sentido político. Durante a campanha foi distribuído pelos kalumistas um panfleto com a cópia de uma entrevista do general Silvio Frota, linha dura do regime militar, no jornal O ESTADÃO, com os nomes dos “comunistas” lotados em cargos importantes nos governos estaduais, o do Elias Mansour estava lá.

FOI UMA LAVADA

Além do governador Nabor Junior, na eleição de 1982 foi eleito o senador Mário Maia; e o Juruá, que era reduto dos kalumistas, foi tomado pelo MDB, que elegeu cinco deputados estaduais: Jader Machado, Geraldo Maia, Edson Cadaxo, Francisco Taumaturgo e Rezene Lima.

CONVITE OFICIAL

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) disse que vai pessoalmente, na próxima sexta-feira, convidar a ex-deputada Leila Galvão (PT), que foi vereadora pelo MDB, para que prestigie com a sua presença a convenção do MDB, em Brasiléia. “É uma forma de homenagem”, disse Melo ao BLOG.

CANDIDATO PRÓPRIO

Numa conversa ontem no ac24horas, o presidente do MDB, Flaviano Melo, garantiu que o MDB terá sim um candidato a prefeito de Brasiléia. Não quis entrar em detalhes, mas revelou ser um nome novo com peso para enfrentar de igual a prefeita Fernanda Hassem (PT).

APOSTANDO SUAS FICHAS

Perguntei na ocasião ao Flaviano Melo (MDB) quem seria o candidato do partido a prefeito da capital. Foi taxativo que será o deputado Roberto Duarte (MDB). E ainda acrescentou: “com o apoio do Gladson”. Não sei em que está se baseando, mas acho muito improvável de ocorrer.

GENERAL E CORONEL

A secretária de Saúde, Mônica Feres, pode não ter trazido nenhuma melhoria no atendimento da pasta, tem se notabilizado pela arrogância com que trata os subalternos, mas está transformando a SESACRE num quartel. Mandou buscar mais um Coronel e um General aposentados. Nesta batida o Gladson terá que bater continência quando chegar na SEASACRE.

PERDERAM A VALENTIA

Os valentes sindicalistas que tanto cobravam eficiência na Saúde na gestão passada do PT, alguns com cargos no governo, estão assistindo este filme maluco na SESACRE, caladinhos.

BANDEIRA DE CAMPANHA

Não foi bandeira de campanha do Gladson, nomear secretários arrogantes, ele trata bem as pessoas, com que direito uma secretária que veio de fora, não segue o seu exemplo? A dona Mônica ainda vai trazer muita confusão política para dentro do seu governo. Pode esperar.

MISTÉRIO A SER DESVENDADO

Quem é o padrinho da dona Mônica? Veio fazer o que? É testa-de-ferro de alguma empresa de terceirização? Todas as suas decisões até aqui foram confusas. É tudo muito misterioso.

NÃO PEDIU SEGREDO

Na última conversa que tive com o Gladson Cameli, este me disse acreditar que o professor Minoru Kinpara não se filiará no PSDB e que, ele e o vice-governador Major Rocha marcharão juntos com outra candidatura de consenso. A política, já se diz, é a arte do impossível.

A NÃO SE QUE FILIE

Colocando na balança, o PROGRESSISTA não tem um nome de densidade eleitoral que possa ser candidato a prefeito da capital com chance de vitória. Se o partido do governador vai ter candidato próprio à PMRB, então terá que filiar alguém de outra sigla.

VISITA AGRADÁVEL

Recebi ontem em casa para um papo o cidadão do mundo Chagas Freitas, que é hoje o Consul brasileiro em Cobija. Veio com um amigo cubano. Foi um papo agradável e de aprendizado.

OLHADA NO PANORAMA

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) pediu ontem que a coluna registrasse um apelo à prefeita Socorro Neri, para que entre com uma frente de tapa-buraco na estrada do Panorama até o antigo Chalé. Pedido registrado. Flaviano mora por aquelas bandas.

DIFERENÇA DE ESTILO

Enquanto o ex-senador Jorge Viana deu uma entrevista com estilo, em alto nível, na Rádio ALDEIA FM, o presidente do PT, Cesário Braga, que estava comedido, escreveu um artigo com adjetivação chula contra o governo Cameli. Nada contra a crítica, mas contra o palavreado.

FALANDO EM CRÍTICA

Esta ida do ex-senador Jorge Viana à Aldeia FM, uma emissora oficial, foi uma mostra de respeito ao contraditório e à liberdade de expressão, diferente de como agiram os governos do PT. Entre os defeitos do Cameli não está o de não respeitar a liberdade de expressão.

MELHOR NÃO EXPLICAR

Melhor é a Defensoria Pública não ficar se explicando, porque o pedido que fez a justiça para não se mostrar cara de bandido vai cercear o trabalho da imprensa. Isso é ponto pacífico.

FRASE DO DIA

“O tolo nem perdoa e nem esquece, o ingênuo perdoa e esquece, o sábio perdoa, mas não esquece”. Thomas Szasz, escritor húngaro. Um bom final de semana para todos.