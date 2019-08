Sábado promete ser de clima quente em Rio Branco e no interior do Estado

O sábado (17) será de tempo bom, quente, seco e ensolarado. Os ventos sopram, entre fracos e calmos e a noite fica amena. Na capital acreana a temperatura fica entre 15 e 17ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC, segundo dados do site otempoaqui.com.

Já a umidade do ar mínima, na parte da tarde, varia entre 20 e 40%, no leste e no sul do estado, e entre 25 e 45%, nas demais áreas.

Confira como as temperaturas nas demais cidades acreanas:

Em Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima também, entre 15 e 17ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC; Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 16 e 18ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC; Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 14 e 16ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC; Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 17 e 19ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC; Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 15 e 17ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC; Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 16 e 18ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC; Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 15 e 17ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC.