PT repudia declaração de Palocci e diz que trajetória de Sebastião Viana orgulha o partido

A direção do Partido dos Trabalhadores no Acre publicou uam nota de repúdio contra as declarações do ex-ministro Antonio Palocci que disse em sua delação premiada que em 2010 cerca de R$ 2 milhões de reais da Odebrecht, via caixa 2, ao ex-governador do Acre Sebastião Viana.

Na nota, o PT acreano afirma que a notícia é requentada, já que Sebastião foi absolvido por unanimidade e o processo foi arquivado.

O PT afirma ainda que as acusações são uma estratégia de Palocci em busca de liberdade e que os ataques a seus filiados nada mais é do que uma tentativa de desviar o foco da atual situação do país.

Por fim, o PT do Acre afirma que a trajetória de Sebastião Viana é inspiradora e um orgulho.

Leia a nota.

Nota de repúdio.

O Partido dos Trabalhadores do Acre através de sua direção estadual torna público seu repúdio às declarações falsas do ex ministro Antônio Palocci contra o ex governador Tião Viana. As contas eleitorais da campanha de governo do companheiro Tiao Viana de 2010 foram devidamente apresentadas, julgadas e aprovadas, assim como a requentada denúncia infame que já foi apurada pelo STJ, na qual Tião foi absolvido por unanimidade e o processo devidamente arquivado.

Na busca de liberdade, Palocci tem difamado o PT e seus integrantes dando declarações falsas cujo conteúdo não consegue provar.

Esses ataques gratuitos ao PT e seus filiados não passam de uma estratégia rasteira de tentar desviar o foco da população da bandalheira que tem ocorrido no Brasil, que tem acabado com os direitos dos trabalhadores, vendido o patrimônio nacional e apontado para uma política econômica que só tem gerando pobreza e desemprego.

Confiamos e defendemos a honra e a integridade moral do companheiro Tião Viana que, como sempre disse, está longe dessa podridão e essa podridão está longe dele.

Força, companheiro Tião Viana. A sua trajetória nos inspira e nos orgulha.

Direção Estadual do PT/Acre