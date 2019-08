Polícias em Xapuri superam falta de contingente e mantêm cidade como uma das mais pacatas

O acusado disse que iria atirar em si próprio, mas quando levantou, a arma disparou e a bala atingiu a criança

Uma tragédia ocorreu na zona rural do município de Tarauacá esta semana. O jovem R.C. de 14 anos, está sendo acusado de ter matado uma bebê de apenas um ano com um tiro de espingarda no rosto, na comunidade Lago Novo, situada às margens do Rio Muru. Os pais da pequena Melinda Ramalho, Verônica Oliveira e Antônio Francisco Silva, procuraram o Blog do Accioly e a Rádio Nova Era FM, nesta sexta-feira, 16, no município, para denunciarem o caso.

Segundo os pais da bebê, que são professores do programa “Asinha da Florestania”, eles saíram para trabalhar na última terça-feira, 13, e quando voltaram se depararam com a filha morta. “Ela havia levado um tiro de espingarda no rosto. Perdemos a nossa alegria de viver, a nossa filha. Já tínhamos comprado as coisas para comemorarmos o aniversário dela, que seria no próximo domingo”, disse a mãe, bastante emocionada.

O garoto acusado é familiar do pai da criança, Antônio Francisco disse em entrevista que ouviu o seguinte relato suspeito: “Eu estava dominado pelo satanás, um bicho escuro que usava capus e que gritava a toda hora no meu ouvido: “mata ela, ela não merece viver”. Eu decidi então atirar em mim pra não matar a neném, mas, quando levantei do banco, a arma disparou e a bala pegou nela”, disse o menor.

Após sepultamento da filha, o casal foi até a zona urbana do município para registrar o caso na delegacia de polícia. Nesta sexta-feira, eles foram ouvidos pelo delegado Valdeinei Soares, que comanda as investigações sobre o caso.

A mãe afirma querer justiça e fez um alerta aos pais, especialmente na zona rural, para o uso e manuseio de arma de fogo por crianças e jovens.

Com informações e fotos do Blog do Accioly