Conselho Regional de Odontologia do Acre prorroga inscrições do concurso público

O Conselho Regional de Odontologia do Acre (CRO-AC) prorrogou as inscriçoes do concurso público em diversos cargos. Agora, as inscrições seguem até o dia 21 de agosto. No total, são três vagas efetivas e 227 para cadastro de reserva. O concurso é organizado pelo Instituto Quadrix.

As vagas são para nível fundamental, médio, técnico e superior, todas para Rio Branco. As oportunidades são para os cargos de serviços gerais (fundamental); assistente administrativo, auxiliar administrativo e fiscal (médio);assistente administrativo – técnico em contabilidade e técnico em tecnologia da Informação (médio/técnico); e administrador – gerente geral, analista de compras e licitações, analista financeiro e assistente jurídico (superior).

Os salários variam de R$ 998,00 até R$ 4.000,00 com jornada de trabalho de 40 horas semanais, com exceção do cargo de Assistente Jurídico, que é de 20 horas.

As inscrições custam R$ 40,00, R$ 50,00 e R$ 60,00,exclusivamente pela internet, no site do Instituto Quadrix onde também está disponível o edital do certame. As provas estão previstas para ocorrer no dia 8 de setembro, no turno da tarde, e terão duração de quatro horas.