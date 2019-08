“Boca de fumo” de organização criminosa é incendiada na Baixada da Sobral

Uma casa de madeira localizada na rua Morango, no bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, ficou totalmente destruída pelo jogo na noite desta sexta-feira (16).

Moradores chegaram a informar a reportagem do ac24horas que a suspeita é que o incêndio teria sido criminoso devido o lugar funcionar como uma “boca de fumo” de uma organização criminosa rival.

Populares ao perceberem a casa pegando fogo se juntaram e ainda tentaram apagar as chamas jogando baldes com água e usando mangueiras, pois o fogo estava se aproximando de uns apartamentos nas adjacências, porém as chamas acabaram consumindo toda estrutura de madeira da residência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local apenas concluiu de apagar o que já estava destruído pelas chamas e evitou que o fogo se alastra-se aos apartamentos.

No local não houve feridos e ninguém informou detalhes de como o incêndio ocorreu, pois na região impera a lei do silêncio, ninguém viu e não sabe como aconteceu.

A Polícia Militar esteve no local e informou que somente com laudo pericial poderá saber o motivo do incêndio.